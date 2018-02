Movida, venerdì notte sindaco e assessore in tour nel centro storico

Genova. Venerdì sera il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino saranno nei vicoli del centro storico per un “tour della sicurezza”, per toccare con mano le problematiche della movida. L’annuncio oggi in consiglio comunale.

“La decisione di tornare nella città vecchia – ha spiegato Garassino – è dovuta agli ultimi episodi di violenza, risse e microcriminalità, avvenuti soprattutto nella zona di Sarzano”. Era dalla scorsa estate che la giunta non si dedicava a questo tipo di impegno sul campo. L’assessore ha invitato a partecipare tutti i consiglieri.

In merito alle misure da intraprendere per aumentare la sicurezza nel centro storico Garassino ha escluso la possibilità di un aumento di polizia e carabinieri, ma ha ribadito di voler potenziare il nucleo della municipale dedicato al controllo dei vicoli.

Ha inoltre preannunciato l’installazione di nuove toilette pubbliche (in sostituzione dei vecchi vespasiani), maggiore illuminazione e la collocazione di telecamere di videosorveglianza nelle zone maggiormente critiche.