Morte di Adele, per il giudice l’acquisto dell’mdma è stato “consumo di gruppo”

Genova. L’acquisto e la successiva assunzione di Mdma che la notte del 29 luglio ha portato alla morte della sedicenne Adele De Vincenzi è stato “consumo di gruppo”. Lo scrive senza indugio in venti pagine di motivazioni il gup Angela Maria Nutini a supporto della sentenza con cui due settimane fa è stato assolto Gabriele Rigotti, 19 anni, amico di Adele che insieme alla fidanzata e al ventenne Sergio Bernardin era con lei quella sera. Il sostituto procuratore Michele Stagno aveva chiesto 8 anni e otto mesi in abbreviato per morte come conseguenza di altro reato, vale a dire spaccio di sostanze stupefacenti. Rigotti era difeso dagli avvocati Aurelio e Riccardo Di Rella.

Per il giudice come hanno dimostrato gli accertamenti della squadra mobile e gli stessi interrogatori degli altri ragazzi – seppur con qualche contraddizione nell’immediatezza dei fatti dovuta alla paura soprattutto nel caso della fidanzatina di Rigotti, è emerso che “l’acquisto di sostanza stupefacente sia stato concordato da tutti e quattro i ragazzi alcuni giorni prima del decesso di Adele e che gli stessi abbiano concordato di concorrere, almeno a coppie, all’acquisto della sostanza stupefacente per poi concordarla insieme”.

I quattro quella sera erano andati fino a Savignone per acquistare l’mdma e avevano messo 50 euro a testa i due ragazzi e Adele e 25 euro l’amica di Adele. Poi erano andati nell’abitazione di Rigotti in via Corridoni ad Albaro e avevano assunto l’mdma. Dopo avevano deciso di fare un giorno ma all’altezza di via San Vincenzo Adela aveva cominciata a stare male. Sollevata dagli amici che non avevano ritenuto di chiamare i soccorsi, l’ambulanza era poi stata chiamata da uno spazzino. Adele era arrivata all’ospedale Galliera ma dopo poco il suo cuore aveva ceduto.

Erano state proprio le prime dichiarazioni dell’amica di Adele che aveva quella notte detto di “non aver messo nemmeno un euro”. Ma la stessa ragazzina, dopo la verbalizzazione avrebbe confessato tra le lacrime a un’ispettrice di polizia che aveva anche lei contribuito all’acquisto e lo stesso aveva fatto Adele.

La sentenza è stata depositata ieri nel processo a carico di Sergio Bernardin, fidanzato di Adele, che ha scelto invece il rito ordinario. Proprio ieri Bernardin ha ribadito che l’acquisto della droga era stato concordato e che le ragazze avevano contribuito economicamente. L’assoluzione di Rigotti potrebbe a questo punto rappresentare un precedente pesante nel processo a carico di Bernardin e la morte della ragazzina di Chiavari potrebbe non avere un colpevole.

In realtà l’assoluzione di Rigotti è avvenuta con la formula “perché non ha commesso il fatto” sembra presupporre la responsabilità del solo pusher, un italiano minorenne residente a Savignone che sarà processato però dal tribunale competente.