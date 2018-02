Montoggio, famiglia intossicata da monossido: in ospedale anche bimba di 9 anni

Montoggio. L’ultima ad essersi sentita male è stata la nipotina, una bimba di 9 anni, i primi i nonni, che hanno chiamato il 118. Ad avere bisogno delle cure mediche anche la madre della piccola.

Solo dopo essere arrivati in ospedale, i due adulti, si sono resi conto che il malessere che stavano provando, non era dovuto a patologie particolari ma a un’intossicazione da monossido di carbonio legata al malfunzionamento di una stufa utilizzata per scaldarsi.

E’ successo a Montoggio, nell’entroterra di Genova. I quattro sono stati tutti ricoverati. I tre adulti al San Martino, la piccola al Gaslini. Le loro condizioni non sono gravi.