Genova. L’ondata di maltempo è tutt’altro che passata, e per tutta la giornata di giovedì 1 marzo, la protezione civile ha diramato un’allerta meteo che sarà ARANCIONE per Genova e provincia, ROSSA nell’entroterra del ponente. L’allerta – così strutturata – scatterà dalle 00 di giovedì, quindi questa notte, fino alle 24 dello stesso giovedì 1 marzo. Ci saranno comunque maggiori aggiornamenti nei prossimi giorni con un miglioramento solo nel fine settimana.

Scuole. A Genova il Coc, centro operativo comunale, si riunisce alle 14. “Prenderemo insieme la decisione migliore” dice il sindaco Marco Bucci. Ma l’impressione è che si vada verso una chiusura generalizzata degli istituti di ogni ordine e grado dove c’è l’allerta arancione.

di 36 Galleria fotografica Nevicata del 28 febbraio: il Levante imbiancato









“Abbiamo per domani un fronte di allerta molto ampio, ma tutta la macchina della Protezione Civile è all’opera, avendo anche adottato misure straordinarie per l’occasione, come una ampia dotazione di coperte termiche pronte per ogni evenienza – ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti – siamo in contatto diretto con Anas e Società Autostrade, a cui abbiamo chiesto sforzi e misure straordinarie per evitare critcità alla viabilità e ai collegamenti. Ugualmente abbiamo fatto con le società che gestiscono le utenze, per evitare black out o interruzioni dei servizi. Rfi ci ha comunicato che domani ridurrà il servizio del 30% per poterlo garantire: i treni che partiranno saranno quelli che arriveranno”.

L’ALLERTA METEO PER NEVE diramata da Arpal secondo le seguenti modalità:

ZONA A (Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa):

oggi mercoledì 28 febbraio GIALLA fino alle 20, poi ARANCIONE fino alle 23.59;

domani giovedì 1 marzo ROSSA dalle 00.00 alle 12.00, poi ARANCIONE fino alle 18, poi GIALLA fino alle 23.59.

ZONA A (Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa):

oggi mercoledì 28 febbraio GIALLA fino alle 23.59;

domani giovedì 1 marzo ARANCIONE dalle 00.00 alle 18, poi GIALLA fino alle 23.59.

ZONA B (Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno):

oggi mercoledì 28 febbraio GIALLA fino alle 23.59;

domani giovedì 1 marzo ARANCIONE dalle 00.00 alle 23.59.

ZONA C (Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla):

oggi mercoledì 28 febbraio VERDE fino alle 23.59;

domani giovedì 1 marzo ARANCIONE dalle 00.00 alle 18, poi GIALLA fino alle 23.59.

ZONA D: (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida)

oggi mercoledì 28 febbraio GIALLA fino alle 23.59;

domani giovedì 1 marzo ARANCIONE dalle 00.00 alle 23.59.

ZONA E: (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia)

oggi mercoledì 28 febbraio VERDE fino alle 23.59;

domani giovedì 1 marzo ARANCIONE dalle 00.00 alle 23.59.

I fenomeni continueranno nella giornata di venrdì, seguire gli aggiornamenti.

LA SITUAZIONE: quella trascorsa è stata la terza notte gelida in Liguria, dove soltanto due località costiera sono rimaste di poco sopra allo zero, Ventimiglia e Sanremo, rispettivamente a +0.3°C e +0.2°C. In termini assoluti ancora Poggio Fearza (Imperia) con -15.6°C e Calizzano (Savona) con -15.2°C hanno registrato i valori più bassi, che sono stati abbondantemente sotto i -10°C in diverse località dell’entroterra: in provincia di Savona Piampaludo -15°C e Montenotte Inferiore -14.7, in provincia di Genova Cabanne -14.5°C e Santo Stefano d’Aveto -13.5°C, in provincia di Imperia, oltre a Poggio Fearza, colle Belenda -13.4°C, in provincia di La Spezia Casoni di Suvero -10.7 e Scurtabò -10.6°C.

Lungo la costa queste le minime dei capoluoghi: Imperia -0.8°C, Savona -2.1°C, Genova -2°C e La Spezia -3.9°C.

Nella notte spolverate nel levante di Genova, con i fiocchi che hanno imbiancato la costa e l’immediato entroterra da Sori/Bogliasco al centro cittadino, sconfinando poi sul ponente genovese; situazione analoga fra Savona e Albenga.

Nel corso della giornata si andranno intensificando i venti da nord, fino a valori di burrasca sul ponente. Dalla sera avremo un progressivo peggioramento delle condizioni meteo a cominciare da ponente, con nevicate diffuse fin sulla costa, in estensione nella notte al resto della regione, con il seguente dettaglio riportato nell’avviso meteorologico:

OGGI, MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO:

Possibili spolverate nevose sulla costa di AB, nevicate deboli su interno di AB e su D.

In serata peggioramento ad iniziare dal Ponente con nevicate deboli sulla costa di A e fino a moderate nel relativo interno.

Progressiva estensione dei fenomeni nevosi nel corso della notte al resto della regione.

Venti settentrionali in intensificazione dal pomeriggio, fino a burrasca in serata su A, forti su BD.

Condizioni di elevato disagio per freddo.

DOMANI, GIOVEDÌ 1 MARZO:

Dalle prime ore della notte nevicate diffuse, anche a carattere di rovescio, con intensità debole sulla costa di BC, moderata su quella di A, tra moderata e forte nell’interno.

Su A e C è previsto un rialzo dello zero termico nel corso del pomeriggio ad iniziare dagli estremi, che potrà dar luogo a locali fenomeni di gelicidio nelle valli interne.

Venti settentrionali di burrasca su CDE, di burrasca forte su AB con raffiche fino a 90-100 km/h.

Mare localmente agitato su A.

Condizioni di elevato disagio per freddo.

DOPODOMANI, VENERDÌ 2 MARZO:

Fino alle prime ore del mattino ancora possibili spolverate nevose sulla costa di B e sulla parte orientale della costa di A.

Deboli nevicate negli interni di AC, moderate in quelli di B e su DE, con quota neve in progressivo rialzo.

Possibili fenomeni di gelicidio, specie nelle valli interne.

Venti forti da Nord, Nord-Ovest su ABD.

Disagio moderato per freddo.