Genova. La perturbazione che ha riportato freddo, vento e qualche pioggia, e che avrebbe dovuto poi lasciarci, ha invece una coda ritornante che agirà sulle regioni centrali e determinerà forti venti in Liguria e nevicate sul gruppo Trebbia-Aveto ancora per parte della mattinata di sabato 3 febbraio. Domani, domenica, tempo variabile con rischio di qualche rovescio specie sul settore centrale, mentre lunedì sarà probabile una fase di maltempo, ma dai contorni ancora molto incerti. Temperature in diminuzione. Queste è in genere le previsioni per i prossimi giorni del Limet, centro meteo ligure.

Oggi, sabato 3 febbraio, al mattino nevicate associate a vento forte da nord saranno possibili sui contrafforti di Val Trebbia, Aveto e alta Val di Vara sopra i 600-700 metri (localmente anche a quote inferiori). Qualche debole pioggia interesserà lo spezzino costiero, mentre altrove avremo tempo asciutto con schiarite già presenti sulle coste del Ponente. Nel pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni in Appennino con schiarite, bel tempo sul resto della regione. Venti molto forti da nord al mattino su tutta la regione, in graduale e lenta attenuazione nel corso della giornata fino a deboli in serata. Mare mosso. Temperature: In calo nei valori minimi, stazionarie o in lieve calo le massime: Sulla COSTA: Min +6/+8°C / Max +11/+12°C. Nell’INTERNO: Min -3/+5 °C / Max +0/+6 °C

Domani, domenica 4 febbraio, condizioni di variabilità con qualche rovescio che potrà interessare nell’arco della giornata il Tigullio occidentale, il Golfo Paradiso e il Genovese; brevi nevicate sopra i 600-700 metri, ma con accumuli trascurabili, per il resto nubi sparse e basso rischio di precipitazioni fino a sera. Venti moderati da sud, sud-est. Mare mosso. Temperature in ulteriore diminuzione.

Attenzione per lunedì perché, se la previsione è incerta, al momento parla di probabili condizioni di maltempo con nevicate anche a bassa quota e vento forte.