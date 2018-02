Genova. Una blanda depressione in spostamento dalla Corsica alle Baleari determina piogge e nevicate al mattino essenzialmente a ponente e nelle zone interne durante la mattinata di sabato. Temporaneo miglioramento sabato pomeriggio ed ingresso di aria molto fredda di estrazione continentale nella giornata di domenica con brusco calo termico e ulteriore rinforzo del vento. Lunedi bel tempo, ma gelido e ventoso ovunque.

Venti forti settentrionali allo sbocco delle vallate, in mare aperto e sui crinali appenninici esposti. Nevicate nei settori interni del ponente ed in misura minore nel gruppo Trebbia-Aveto.

Al mattino cielo molto nuvoloso dal genovese di ponente verso ovest con piogge sparse lungo le coste e neve nelle zone interne fino ai fondovalle tra Val d’Orba, Erro e Bormida; quota neve tra i 400 e i 600 metri lato costa con locali intrusioni a quote inferiori nei rovesci più forti. Neve anche tra Val Trebbia, Aveto, alta Val di Vara sopra i 700-800 metri; in genere asciutto lungo le coste del levante a parte pioviggini tra genovese orientale e Golfo Paradiso al primo mattino, in attenuazione già prima di mezzogiorno.

Nel pomeriggio nubi sparse alternate a spazi soleggiati lungo le coste ad eccezione dell’Imperiese dove permarranno deboli piogge. Nubi compatte nelle zone interne con assenza di fenomeni sui versanti padani orientali e quota neve in rialzo fino a 800-1000 metri tra Val d’Orba e Bormida; fenomeni comunque deboli.

Venti: Forti da nord nord est con raffiche fino a burrasca, in temporanea attenuazione tra pomeriggio e sera.

Mari: Stirato sotto costa. Al largo molto mosso.

Temperature: In aumento nei valori massimi

COSTA: Min +4/+8°C / Max +10/+14°C

INTERNO: Min -2/ +0 °C / Max 2/+7°C