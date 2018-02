Meteo, al mattino residua instabilità: poi sole fino a domani

Genova. Sull’Italia si mantiene attiva una circolazione blandamente depressionaria alimentata da aria fredda proveniente dall’Europa nord-orientale. Fine settimana variabile, ma con prevalenza di schiarite. Probabile invece un passaggio instabile sul settore centro-orientale per lunedi 12 febbraio. Questa in sunto l’evoluzione meteo prevista dai meteorologi di Limet,

In dettagio tra la notte e il primo mattino di oggi nuvolosità irregolare su tutta la regione accompagnata da piovaschi in mare aperto tra Genovese e Savonese con probabile parziale interessamento della costa. Qualche nevicata sopra i 600 metri su Alpi Liguri e Appennino centro-occidentale. Nel pomeriggio belle schiarite lungo la fascia costiera, nubi residue nelle zone interne, in attenuazione prima di sera senza ulteriori fenomeni.

I venti saranno in progressivo rinforzo da nord o nord-est nell’arco della giornata, fino a localmente forti sul settore centro-occidentale costiero nel pomeriggio e in serata.