Genova. Una mazzetta da muratore in metallo da un chilo, due bastoni di legno con bandiere nere attaccate, un fumogeno da segnalazione, sette fuochi di artificio, un coltello e numerosi indumenti neri tra cui guanti in gomma, caschi e felpe nere.

E’ quanto è stato sequestrato a due dei cinque giovani fermati dalla digos nel pomeriggio di sabato prima che cominciasse la manifestazione antifascista. I due denunciati arrivano da Trento e Trieste: uno di loro sarebbe già noto alla polizia in quanto appartenente all’area anarchica. Per loro l’accusa è di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e possesso di fuochi di non libera vendita. Erano insieme ad altre tre persone tra cui una ragazza. Hanno tutti poco più di vent’anni.

I cinque erano stati tutti portati in Questura per essere identificati e sono stati trattenuti fino al termine della manifestazione. Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione degli autori di atti di vandalismo commessi durante il corteo.

In particolare la digos sta esaminando le telecamere di sorveglianza della zona e ha acquisito le telecamere della banca di piazza Tommaseo le cui vetrine sono state infrante.