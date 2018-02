Marassi, uomo armato di pistola dopo una lite: fermato e portato in Questura

Genova. E’ stato fermato e portato in questura dopo ricerche durate almeno un paio d’ore l’uomo che nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere genovese di Marassi è stato segnalato come armato di una pistola mentre entrava in un palazzo di via Casata Centurione, nei pressi dello stadio Ferraris di Genova.

Gli agenti delle volanti, dopo avere escluso che esistessero pericoli per l’incolumità di passanti e dei tanti tifosi che stanno affluendo allo stadio per assistere alla partita Sampdoria-Udinese, proseguono gli accertamenti nel palazzo per rintracciare l’uomo con l’arma.

L’uomo armato, un 27enne albanese, per il quale sono state mobilitate diverse pattuglie della polizia e, in principio, anche dell’antiterrorismo, aveva, a detta delle prime indiscrezioni trapelate dalla questura, appena litigato con un coetaneo forse per questioni legate ad una donna. Sarebbe stato quest’ultimo ad aver visto l’arma a chiamato la polizia.

Il 27enne si trova ora sotto interrogatorio. L’arma che aveva addosso si è rivelata una lanciarazzi ma lui nega di averla usata per minacciare il rivale.