Manifestazione antifascista e Samp-Torino: tutte le variazioni al traffico di un sabato complicato

Genova. Il corteo antifascista al quale sono attese fino a 3000 persone, e la partita di campionato Sampdoria – Torino, alle 18 al Ferraris. Un mix che mette già in ansia i genovesi che oggi pomeriggio avrebbero voluto spostarsi, attraversare e parcheggiare tra il centro, la Foce e Marassi.

Modifiche in vista sia al traffico privato sia a quello pubblico. Per quanto riguarda la partita, le limitazioni a circolazione e sosta tra corso De Stefanis e le vie limitrofe sono le solite di sempre. Per quanto riguarda il corteo antifascista, bisogna tenere conto del percorso e dei suoi orari.

Il percorso. L’appuntamento è fissato alle 15 in piazza De Ferrari. A un certo punto partirà e attraverserà via Roma e piazza Corvetto, scenderà da via Serra – passando davanti alla sede di Lealtà Azione – poi a Brignole. Da qui il percorso dovrebbe comprendere via Invrea, piazza Alimonda, via Caffa, piazza Tommaseo. Da lì la scelta è quella di risalire per corso Buenos Aires e tornare in piazza De Ferrari, ma non è escluso che parte dei manifestanti decidano di presidiano la zona e di avvicinarsi a via Montevideo, dove si trova la sede di Casapound. Per questo, nel quartiere, ci sarà un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. In tutte queste vie il traffico sarà escluso con variazioni di percorso temporanee anche ai mezzi pubblici che si muovono sulle stesse direttrici.

Per quanto riguarda l’incontro calcistico, sarà attivo il servizio delle linee BM (Molassana – Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento – Stadio) e KM (piazzale Kennedy – Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde – Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Ecco in dettaglio gli orari delle linee:

BM corse da Molassana:

16.00 16.15 16.35 16.50 17.10 17.25 17.45

CM corse da Caricamento:

16.03 16.20 16.34 17.00 17.12 17.35 17.46

KM corse da piazzale Kennedy:

16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50 17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50

SM corse da piazza Acquaverde:

16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50 17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50

Al termine dell’incontro saranno in funzione le stesse linee speciali in partenza da via Monticelli, via Bonifacio e piazzale Marassi. Ricordiamo le altre principali linee transitanti in zona Stadio: 13 (Prato – Caricamento), 14 (Brignole – Molassana), 37 (via dei Platani – via Dante/De Ferrari), 47 (via Pinetti – Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana – PS San Martino), 480 (stazione Brignole – Sant’Eusebio) e 482 (stazione Brignole – Sant’Eusebio).