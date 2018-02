Genova. Il peggio è passato, per quanto riguarda l’allerta neve sulla Liguria. Allerta che prosegue, fino alla mezzanotte di oggi – martedì 6 febbraio – nelle valli Scrivia, Aveto e Graveglia così come in valle Stura e Bormida, a ponente.

Ieri queste zone sono state imbiancate da una nevicata spettacolare e abbondante. Qualche disagio per la viabilità, soprattutto sulle strade secondarie, ma senza necessità di chiusure. Traffico regolare sulle autostrade.

di 6 Galleria fotografica Parco dell'Aveto neve febbraio 2018









La situazione meteo oggi e domani. Secondo le previsioni del centro meteo Arpal, martedì fino al mattino, possibili deboli nevicate nell’entroterra. Fenomeni in ripresa nel pomeriggio con deboli in Val Bormida, valle Scrivia e nella parte occidentale della Val d’Aveto, a quote collinari. Altrove piogge sparse e rovesci, localmente moderati. Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 60/70 km/h su rilievi e capi esposti. Mare molto mosso. Temperature stazionarie. Disagio per freddo nel genovese a causa dei venti.

Domani, mercoledì, fino a metà giornata deboli nevicate nell’interno del Savonese e del Tigullio in esaurimento dal pomeriggio. Altrove ancora possibili piogge sparse, di debole intensità. Fenomeni in esaurimento ovunque dal pomeriggio. Venti ancora forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino ai 50-60 km/h in attenuazione nel corso della giornata.