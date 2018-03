Maltempo, la Prefettura dispone il fermo obbligatorio per i mezzi pesanti su autostrade e strade

Genova. Fino alle 24 di giovedì primo marzo la prefettura di Genova ha disposto il fermo dei mezzi pesanti commerciali su tutta la rete autostradale e tutte le strade della viabilità ordinaria della provincia di Genova, fuori dai centri abitati.

Sono esentati alcuni veicoli come quelli che trasportano merce deperibile e materiale medico nonché i mezzi incaricati dal Poligrafico dello Stato e destinati al trasporto di materiale elettorale.

La disposizione è arrivata dal prefetto, vista l’allerta neve diramata dalla Regione Liguria, al termine della riunione del centro operativo viabilità che si è tenuta nel pomeriggio.

Il provvedimento, che riguarda i camion per il trasporto di cose di peso superiore alle 7,5 tonnellate, si è reso necessario in considerazione della previsione di diffuse precipitazioni nevose che interesseranno nelle prossime ore l’intero territorio ligure e tenuto conto che analoghi divieti di circolazione sono stati disposti anche dalle autorità francesi in Costa Azzurra.