Malore in sopraelevata, è morto l’ottantenne ricoverato al Galliera

Non c'e l'ha fatta l'uomo ultra ottantenne che questo pomeriggio, alla guida della sua auto, ha avuto in malore mentre transitava in sopraelevata

