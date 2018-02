Macerata, Toti: “Sinistra accusa strumentalmente chi denuncia il problema. Paura sopra i livelli di guardia”.

Genova. “Il centrodestra propone le sue ricette per risolvere il problema dell’immigrazione. Non ho sentito uguali voci a sinistra che, in modo strumentale, grottesco e meschino, sa solo additare chi denuncia il problema come un agitatore o peggio un cattivo maestro, che addirittura arriva ad armare la mano di qualche squilibrato”.

Così il presidente della Regione Liguria e consigliere politico si Silvio Berlusconi Giovanni Toti stasera a Genova a margine di una conferenza stampa interviene sul raid xenofobo di Macerata.

“Il centrodestra ha avuto sempre un’idea chiara sull’immigrazione, – continua Toti – senza allarmismi ma denunciando che in Italia da anni si sottovaluta il problema, si fa finta che non esista, mentre nelle nostre città c’è un allarme sociale e una paura diffusa che hanno superato il livello di guardia”.

Secondo Toti “le soluzioni della sinistra evidentemente non esistono, sennò avrebbero risolto il problema negli ultimi cinque anni di Governo”.