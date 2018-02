L’Università di Genova lancia un master gratuito in “gestione di accoglienza rifugiati”

Genova. Un master universitario gratuito per formare responsabili di struttura per l’accoglienza di rifugiati richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Lo organizza l’Università di Genova ed è interamente finanziato dalla Regione Liguria con fondi comunitari. La domanda di ammissione va presentata entro il prossimo 30 aprile.

Al Master sono ammessi giovani e adulti in cerca di occupazione e occupati in possesso di laurea in Antropologia Culturale ed Etnologia, Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, Psicologia, Relazioni Internazionali, Scienze Cognitive, Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo, Servizio Sociale e Politiche Sociali.

“Il master risponde alla necessità di formare operatori con ruoli di responsabilità che abbiano la capacità di programmare e organizzare il lavoro delle strutture di accoglienza dei rifugiati – spiegano all’Università di Genova -. Seguendo le linee guida della Carta della Buona Accoglienza, il Master si propone di fornire ai partecipanti competenze tecniche e manageriali per la gestione di strutture di accoglienza e per rispondere ai bisogni di persone giunte da contesti geopolitici problematici e violenti”.

Il master è promosso dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova sulla base di un’Associazione Temporanea di Scopo con Consorzio Agorà Società Cooperativa Sociale e Centro Studi Medì Onlus. Il Master è realizzato in collaborazione con: Dono Onlus – Società Cooperativa Sociale, Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus, Fondazione L’Ancora ONLUS, Il Biscione ONLUS – Società Cooperativa Sociale, Il Melograno Cooperativa Sociale, Il Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale ONLUS, La Comunità Cooperativa Sociale e MESA – Value Innovation. Hanno manifestato il proprio sostegno Confindustria Genova e la Conferenza Nazionale dei Comitati di Pari Opportunità delle Università Italiane.