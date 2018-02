Lucas Torreira il giovane-vecchio del centrocampo della Sampdoria

Domani martedì 27 febbraio 2018 alle ore 18.00 presso l’auditorium del Centro Civico Buranello di Via Nicolò D’aste 8/A verrà consegnato il Trofeo miglior calciatore della Sampdoria a Lucas Torreira. Il giocatore sarà accompagnato sul palco dal direttore sportivo Carlo Osti, il presidente del Sport Club 1966 Sampdoria di Sampierdarena Amadeo Pinnolini e altri protagonisti che interverranno per la premiazione. L’evento sarà presentato dal giornalista di Primocanale Andrea Lazzara. (Probabilmente) saranno presenti i Dirigenti dell’U.C. Sampdoria, della Federclub del Municipio Centro Ovest e molte altre “Vecchie Glorie”. Al termine della premiazione della ci sarà un piccolo buffet offerto dallo Sport Club Sampdoria di Sampierdarena e si svolgerà una cena presso il ristorante ” Da Giacomo”, in Corso Italia, 1/R a Genova, nella zona della Foce.