Liberi e Uguali presenta diffida contro Casapound Genova: “Tolga i manifesti dalla sede”

Genova. “Crediamo che il rispetto delle regole e delle leggi debba valere per tutti, nessuno escluso. Ed è per questo che oggi abbiamo mandato una diffida alle autorità competenti per far togliere a CasaPound dai vetri della loro sede di Genova in via Montevideo manifesti abusivi e non autorizzati”. Lo ha dichiarato il candidato di LeU e deputato Luca Pastorino.

La legge sulla campagna elettorale infatti viete le affissioni nei 30 giorni che precedono il voto.

“Non bisogna mai abbassare la guardia e concedere zone franche a chi non ha rispetto delle leggi – ha aggiunto Pastorino – ed esercita violenza al solo scopo di intimorire le persone che la pensano diversamente”.