Genova. Il Genoa raccoglie la secondo vittoria consecutiva in trasferta, superando in zona Cesarini il Chievo: per Ballardini tre punti che conducono i rossoblù verso una salvezza quasi conclamata. La rete vincente l’hanno inventata Lapadula e Laxalt quando ormai tutto sembrava portare le squadre a dividere la posta.

Genoa e Chievo si sono scontrate al Bentegodi proveniendo da cammini molto diversi: il Chievo da una serie di sconfitte che ne hanno compromesso la classifica, il Genoa dalla vittoria contro la Lazio che ne ha risollevato le sorti. Diverso anche il morale in panchina: per Ballardini quella del Bentegodi era l’occasione di confermare il passo di questa seconda parte di stagione.

Genoa dalla formazione confermata, con Ballardini che manda in campo Perin, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Pedro Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt, Pandev, Galabinov; risponde il Chievo con Sorrentino, Depaoli, Bani, Gamberini, Gobbi, Giaccherini, Radanovic, Bastien, Birsa, Inglese, Meggiorini.

Primo tempo noioso e senza grandi emozioni: squadre solo due volte al tiro, in nessun caso vicine nemmeno ai pali. Davvero poco da raccontare: un errore di Pereira al 20′, Pandev che manda in rete ma è in palese fuorigioco – nessuna protesta – e Lapadula che prende il posto di Galabinov sul finire del tempo.

La seconda frazione di gioco si apre con un’occasione per i veneti: Giaccherini crossa, Bastien calcia al volo e Perin blocca in tuffo. Questa è la prima vera emozione del pomeriggio e la partita può dirsi “brutta” senza troppe remore. Quantomeno noiosa.

Poi tutto torna ad addormentarsi, con le due squadre che sembrano indirizzate a un pareggio tutto sommato consono al gioco. Il Genoa prova a farsi vedere al 70′ con Hiljemark, senza risultati: il tono però sale e Pandev prova a inventare qualcosa per Rigoni in un paio di occasioni. Lo stesso Pandev all’88’ salta due giocatori, penetra in area e calcia, ma Sorrentino copre con il corpo lo specchio della porta e nega la rete.

Il Genoa cresce e semina, preparandosi a raccogliere: succede al 91′, quando Lapadula fa sponda di testa per Laxalt, che calcia dritto di prima in rete. Il gol sblocca la situazione quando ormai il Chievo aveva la testa nello spogliatoio, tanto che non riesce nemmeno a reagire nei tre minuti rimasti.

Così Ballardini conquista la terza vittoria in dieci partite e porta il Grifone a +10 dalla zona rossa che significherebbe Serie B.