Lavoro, dipendenti pubblici e sanità in piazza per il rinnovo del contratto di lavoro. Lunedì presidio a De Ferrari

Genova. Il prossimo 5 febbraio Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl hanno promosso presidi in tutte le regioni e presso la sede del Ministero della Funzione Pubblica per sollecitare il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni Locali (contratti dei dipendenti dei Comuni, della Regione e Città Metropolitana, ecc.) e della Sanità.

Anche a Genova si terrà un presidio sotto la sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari a partire dalle ore 10 durante il quale sarà chiesto un incontro al Presidente Toti. Recentemente le organizzazioni sindacali hanno siglato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni centrali e ora, dopo quasi 9 anni di blocco contrattuale, vogliono procedere con la trattativa per rinnovare il contratto anche per i dipendenti delle autonomie locali e della sanità in Liguria.