Lavagna, arriva la barriera paramassi in Aurelia. Chiusure temporanee al traffico

Genova. Dopo la frana dello scorso 4 gennaio, arrivano le barriere paramassi per la definitiva – ci si augura – messa in sicurezza della strada. Per questo motivo sono previste delle chiusure del tratto interessato.

Anas comunica che la strada statale 1 “Aurelia” sarà chiusa al transito dal km 475,100 al km 476,000, nel territorio comunale di Lavagna, in provincia di Genova, dalle ore 11 alle ore 17 di lunedì 5 febbraio e dalle ore 8,30 alle ore 17,30 di martedì 6 febbraio 2018.

Durante le ore di chiusura, la viabilità sarà deviata sulla A12 nel tratto compreso fra Sestri Levante e Lavagna.

L’interdizione al transito lungo il tratto è necessaria per consentire l’installazione in sicurezza delle strutture della barriera paramassi. Le operazioni saranno condotte mediante utilizzo dell’elicottero.

Al termine degli interventi previsti, e fino al 23 febbraio 2018, il tratto sarà riaperto con l’istituzione del senso unico alternato tra il km 475,750 e il km 475,850.

Lungo la tratta oggetto del provvedimento saranno inoltre istituiti la limitazione di velocità a 30 Km/h e il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli, nonché il divieto di transito ai pedoni e la sosta dei veicoli a margine strada dal km 475,100 al km 475,950.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.