Lavagna. Al Lavagna 90 bastano due frazioni ben giocate per avere la meglio sulla formazione sarda della Promogest nel decimo turno del campionato di Serie A2.

Il direttore sportivo Emanuele Governari commenta: “Quella di sabato è stata una prestazione a due facce. La prima parte della gara è stata interpretata dai nostri ragazzi in maniera non proprio impeccabile, prendendo, come si suol dire, sotto gamba la formazione avversaria. La seconda parte dell’incontro è invece stata affrontata con la giusta grinta e la determinazione corretta che hanno permesso di portare a casa l’ennesima vittoria casalinga”.

“Durante una stagione può succedere un calo di concentrazione soprattutto quando ci si trova davanti una formazione che occupa una posizione di classifica molto arretrata rispetto a te. Di sabato rimane quindi l’ottima reazione che ha permesso di superare i sardi in maniera netta – conclude – e l’innesto di tanti giovani che hanno avuto a disposizione un alto minutaggio“.