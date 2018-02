Ladri acrobati, è allarme a Castelletto: altro colpo in appartamento, banditi ripresi dalle telecamere

Genova. I ladri acrobati colpiscono ancora nel quartiere genovese di Castelletto. Questa volta i banditi hanno preso di mira un palazzo di via Cabella, introducendosi ieri sera in un appartamento al terzo piano sfruttando i tubi del gas lungo la facciata. I ladri hanno rubato oggetti di valore e gioelli. Dopo l’allarme lanciato dai proprietari è intervenuta la polizia, che ora sta esaminando le immagini registratevdall’impianto di videosorveglianza.

Già lo scorso week-end si era registrata una raffica di furti a Genova. In un palazzo di via Asiago, a Castelletto, i ladri si erano arrampicati sino al sesto piano sfruttando il tubo del gas. Dopo essere entrati nell’abitazione di una giovane infrangendo il vetro della porta finestra sul terrazzino, si erano impossessati di 800 euro in contanti che la giovane teneva nel portafoglio.

Il quartiere di Castelletto risulta preso di mira dai ladri acrobati in particolare. Numerosi i sopralluoghi di furto svolti negli ultimi giorni da carabinieri del nucleo operativo e dai poliziotti delle volanti fra corso Monte Grappa, nella zona Manin e via Acquarone. Colpi da 5 mila e a 10 mila euro, fra contanti e gioielli.