Non cambia molto in vetta alla classifica di Promozione, girone A ligure almeno per quanto concerne i primi due posti che restano ad appannaggio della Cairese e del Campomorone. Vittoria importante invece dell’Arenzano sul Bragno in trasferta con i biancorossoneri che si prendono i tre punti grazie ad un gol arrivato in piena zona Cesarini. Uomo – partita è Nardo, entrato a gara in corso e decisivo per far approdare sul terzo gradino del podio gli arenzanesi.

La squadra di Maisano resta così a 3 punti di distanza dal Campomorone il quale vince anch’esso di stretta misura sull’Ospedaletti per 1-0 grazie al rigore trasformato al 48° da Curabba. Valligiani che meritano il bottino pieno anche per aver saputo respingere al mittente i tentativi degli ospiti di rientrare in gara specie nell’ultima mezzora durante la quale il Campomorone è restato in dieci per l’espulsione di Minardi.

Non vince, ma conserva un largo vantaggo sui campomoronesi la capolista Cairese, fermata sul 2-2 da un Legino determinato a trovare punti per la salvezza.Vantaggio dei locali al 7° con un gol di potenza del numero 10. Il pareggio arriva al 21° su rigore che Alessi infila sotto la traversa. Al 45° i gialloblù passano a condurre con Saviozzi che raccoglie un assist in area e deposita in rete. Nel secondo tempo arriva la doppietta di Romeo su rigore, per il 2-2 finale.

Importante la vittoria della Praese a Sant’Olcese. I biancoverdi passano per 1-2 in una gara giocata all’attacco. Vantaggio al 23° con Ventura. Ad inizio ripresa pareggia Da Ronch su calcio di rigore, ma Zirafa riporta avanti i suoi per il definitivo 1-2. Pareggio invece fra Voltrese e Borzoli, un risultato poco utile per entrambe. A recriminare di più è certamente la compagine locale, che al 30° passa con Balestrino su rigore, riuscendo a tenere per tutta la gara. Al 94° tuttavia, Vitellaro piazza la zampata dell’1-1.

Cade ancora invece, l’Alassio che esce ormai dalla lotta per il primo posto, ma rischia anche di uscire dai playoff. A Taggia si impongono i padroni di casa che vanno in vantaggio già all’8° con Rovella. Al 27° un rigore permette a Battaglia di rimettere le cose in paro, ma al 42° un’autorete consente ai padroni di casa di tornare avanti. Ad inizio ripresa poi Rovella trova la doppietta che mette in sicurezza il parziale. Inutile la rete del 3-2 di Battaglia.

Vittoria scacciacrisi per la Loanesi che supera il Pallare grazie all’autorete di Bubba e al gol di Rocca che risponde così al gol di Torrengo. Per i rossoblù ora una situazione di classifica senza dubbio più tranquilla, mentre sembra ancora non avere sortito la reazione necessaria, il cambio in panchina per il Pallare. Finisce a reti inviolate Ceriale – Campese.