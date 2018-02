Incidente per la nebbia: auto “vola” nella scarpata e rischia di travolgere abitazioni. Conducente viva per miracolo

Borzonasca. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti ieri sera a Montemoggio, tra i comuni di Mezzanego e Borzonasca, nell’entroterra di Chiavari, per un incidente stradale. Una vettura , probabilmente a causa della nebbia, è finita fuori strada scivolando nella scarpata per una cinquantina di metri, fermandosi contro alcuni alberi.

La conducente è uscita autonomamente dalla macchina riportando solo ferite non gravi, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Soccorsa dai militi e dal personale medico sanitario coordinato dal 118 Tigullio, la donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

L’opera dei pompieri ha messa in sicurezza del veicolo che incombeva su alcune abitazioni sottostanti.