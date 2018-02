Genova. Sono ignote le cause dell’incendio a un cassonetto della raccolta differenziata avvenuto nel tardo pomeriggio in via Dei Cebà, nella zona di Piccapietra.

Il rogo, che ha interessato altri contenitori dei rifiuti e parzialmente un’auto parcheggiata, è divampato proprio vicino a un’area di sosta dedicata a mezzi dei carabinieri e dietro la sede di SecoloXIX e Repubblica, nonché i locali una palestra, di un ristorante e il retro del supermercato Coop.

Foto 2 di 2



Le fiamme sono state spente inizialmente da un giovane che si è servito di un estintore in dotazione nel laboratorio dove lavora. Sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco.