Inaugurato il rinnovato asilo di San Siro di Struppa, un gioiello per la vallata

Genova. Si trova accanto alla storica abbazia di San Siro di Struppa, collocazione tranquilla, immerso in un ambiente più naturale che urbano, il nuovo asilo statale di San Siro.

Sono terminati i lavori per la realizzazione della nuova struttura, inaugurata proprio in queste ore.

“L’asilo è situato in un contesto meraviglioso – dice il presidente del municipio Roberto D’Avolio – ci piace sottolineare come questo asilo fosse destinato a chiudere per sempre ma, grazie alla caparbietà del municipio, della parrocchia, dell’istituto scolastico di Prato e dei cittadini, questo importantissimo presidio sociale in una delle zone collinari più belle della vallata potrà tornare a splendere, completamente rinnovato e pronto a ospitare il nostro futuro”.

Il risultato è stato raggiunto grazie a un adeguamento del canone d’affitto del Comune di Genova che ha consentito alla parrocchia di investire nella ristrutturazione completa del plesso.

Il prossimo obiettivo che la pubblica amministrazione si dovrà impegnare a perseguire sarà quello di finalizzare il progetto di riqualificazione della scuola Doria per donare al quartiere e al comprensivo di Prato un plesso completamente nuovo che possa soddisfare le esigenze didattiche dei nostri ragazzi.