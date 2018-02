Il gruppo Costa ordina la terza nave di nuova generazione per Aida Cruises

Genova. Il Gruppo Costa ha annunciato oggi un nuovo ordine per il marchio tedesco Aida Cruises. Il consiglio di amministrazione di Costa, che si è tenuto a Genova nella sede centrale della compagnia, ha dato mandato a Michael Thamm, Amministratore Delegato del Gruppo Costa e di Carnival Asia, di firmare il contratto.

La nuova nave, alimentata a LNG, sarà realizzata dai cantieri Meyer Werft a Papenburg (Germania), con consegna prevista nel 2023. Sarà la gemella di altre due nuove navi AIDA già ordinate, ognuna con una stazza lorda di oltre 180.000 tonnellate e circa 2.700 cabine. La prima di questa nuova classe di navi è AIDAnova, che entrerà in servizio il prossimo autunno.

Grazie all’annuncio di oggi, il Gruppo Costa può contare su sette nuove navi in ordine entro il 2023: tre nuove navi destinate al marchio AIDA Cruises, tutte costruite da Meyer Werft a Papenburg; altre quattro nuove navi per Costa Crociere, realizzate dai cantieri Meyer a Turku (Finlandia) e da Fincantieri in Italia. Nel corso dei prossimi anni, il Gruppo Costa – che fa parte di Carnival Corporation & plc, la più grande compagnia crocieristica al mondo, con nove marchi – investirà oltre sei miliardi di euro per la crescita della sua flotta.

“Questo nuovo ordine conferma che il Gruppo Costa è sia un leader che un innovatore nel mercato europeo.” – ha dichiarato Michael Thamm, Amministratore Delegato del Gruppo Costa e di Carnival Asia. – “Per rispondere alla domanda crescente di crociere, in particolare in Germania, che è il mercato più grande e quello in più rapida espansione, aumenteremo in maniera considerevole la nostra capacità. AIDAnova, la prima di queste navi di nuova generazione, sta già riscuotendo un grandissimo successo. Stiamo aprendo nuove opportunità per portare in crociera nuovi target di ospiti, offrendo loro un’esperienza di vacanza indimenticabile”.

A partire da AIDAnova, la classe di navi di nuova generazione proporrà innovazioni assolute, ma anche ulteriori sviluppi di quelle caratteristiche di prodotto che stanno riscuotendo maggior successo sulle navi già in servizio. Ad esempio oltre 40 ristoranti e bar per godere di un’esperienza gastronomica straordinaria. Le offerte di intrattenimento “versatili” comprenderanno il teatro-atrio, lo studio televisivo e nuovi ristoranti per eventi. Gli ospiti potranno scegliere tra venti tipi di cabine differenti, dalla Penthouse Suite alle grandi cabine per famiglie, a quelle con balcone per single.

Dopo AIDAnova arriverà Costa Smeralda, nuova ammiraglia di Costa Crociere, la cui entrata in servizio è prevista nell’ottobre 2019.