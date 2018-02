Gianluigi Bianco, svincolato dalla Carrarese, passa al Busalla

Genova. Il Busalla ha messo a segno un colpo di mercato da favola, tesserando – fino al termine del campionato – Gianluigi Bianco, calciatore professionista, svincolato dalla Carrarese (Lega Pro).

“Sono felice che un giocatore, di tale valore calcistico, abbia deciso di venire a darci una mano, in questo finale di campionato” – afferma orgoglioso mister Gianfranco Cannistrà – “Già in passato si era allenato con noi, prima di passare alla Pro Piacenza.

Bianco è molto amico di alcuni nostri giocatori e con molta umilità e professionalità si è messo al servizio della squadra e dei suoi nuovi compagni, poi, è ovvio, che nella prossima stagione, tornerà a giocare nella sua giusta dimensione professionistica. Per noi si tratta di un rinforzo molto importante, sia a livello tecnico, che di immagine”.

Come lo utilizzerai?

“Bianco è un esterno sinistro, che copre l’intera fascia. Noi non abbiamo un modulo fisso, per cui lo utilizzerò come esterno, a seconda delle necessità della squadra”.

Bianco, classe ’89, ha giocato nelle giovanili della Sampdoria, dal 1999 al 2009, vincendo il titolo italiano Primavera e la Coppa Italia nel 2007/08.

In seguito ha vestito le casacche di Empoli, Sassuolo, Frosinone, Grosseto, Vicenza, Avellino, Castel Rigone, Casertana, Benevento, Cremonese, Pro Piacenza, Carrarese.

Bianco, che ha segnato il suo primo goal da professionista con il Sassuolo, nella gara vinta (2-1) a Crotone, vanta anche una presenza nella nazionale Under 20, nella gara persa (2-1) dall’Italia con l’Austria.