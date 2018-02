Genova. “A Milano ci arriviamo bene, sarà una partita gustosa per chi scenderà in campo”. Marco Giampaolo fa già un pensiero alla trasferta contro il Milan da cui dipenderà il proseguio del campionato blucerchiato dal punto di vista degli obiettivi. Torreira e Barreto, diffidati, non sono stati ammoniti e quindi ci saranno. Giampaolo non li ha risparmiati in questa partita, ecco perché: “La nostra squadra prende pochi gialli, facciamo pochi falli di gioco perché i contrasti sono tutti pensati, mai scoordinati, spesso prendiamo i cartellini per proteste. Hanno giocato sereni ed è andata bene”.

Il mister confida che pensava che la partita fosse più complicata di quella che poi è stata. Il Verona non ha mai impensierito la Sampdoria, che ha vinto 2-0 sprecando l’impossibile. “Loro hanno giocatori rapidi e di ripartenza, abbiamo tirato tante volte in porta, con tre palle importanti, clamorose. Si è arrivati all’intervallo con il timore che la beffa potesse arrivare da un momento all’altro, anche se “la sensazione di vulnerabilità non l’ho mai avuta, ma ho sempre percepito fiducia nella squadra. Con il gol ci siamo risollevati moralmente”.

Vincere sì, ma coi contenuti: “L’atteggiamento è stato giusto, maturo, responsabile, ce lo siamo detti prima della gara che avremmo dovuto avere questo tipo di applicazione”.

Unico neo? Il “caso” Alvarez: il giocatore non riesce a dare il meglio, Giampaolo e la società lo difendono. Pradè conferma la stima, addirittura l’allenatore fa un appello alla tifoseria: “Lo chiedo umilmente, è sempre un giocatore importante, che va sostenuto. Lui è un gran giocatore e può esprimere molto di più di quello che riesce a fare. Sono convinto che i nostri tifosi sapranno sostenerlo”. Anche Zapata sembra sottotono in questo periodo: “Duvan deve stare tranquillo e sereno. Può anche fare una partita al di sotto dei suoi standard”.

Chi invece ha dimostrato una crescita notevole, nonostante non sia sempre titolare è Caprari: “Lui è forte – dice Giampaolo – un giocatore tecnico, veloce e con forza, chi racchiudere queste caratteristiche è una “perla rara”.

Edgar Barreto ha segnato la sua seconda rete di testa dopo quella con l’Atalanta: “Sono contento per il gol, ma soprattutto per i tre punti”. La dedica è per la famiglia, “mia moglie e i miei tre figli fanno sacrifici come me”. In questo febbraio si capirà forse come potrebbe finire il campionato della Sampdoria, con uno scontro diretto importante a Milano contro il Milan la prossima giornata. Per Barreto nulla cambia: “Dobbiamo continuare il nostro percorso. Loro sono in una serie positiva, ma anche noi non scherziamo”. Nel futuro del giocatore ci sarà ancora la Sampdoria? “Il contratto è in scadenza, aspetto l’offerta della società e poi vedremo”.