E’ già running mania: il 15 aprile torna la Mezza Maratona di Genova

Genova. Torna uno degli appuntamenti più attesi da chi ama correre, sia a livello amatoriale sia con quel pizzico di agonismo che non guasta. I runner genovesi si stanno già allenando per l’obbiettivo dei 21,097 chilometri. Il 15 aprile si svolgerà l’edizione numero 14 della Mezza Maratona di Genova.

Insieme alla “mezza”, tornano anche la CorriGenova, 13 chilometri, e la Family & Dog run, 3,5 chilometri, per chi vuole misurarsi con un impegno sportivo improntato quasi esclusivamente al divertimento.

Anche quest’anno l’evento è organizzato dall’associazione sportiva Diltantistica Podistica Peralto Genova. “Una grande manifestazione che coinvolge l’intera città di Genova con un villagio eventi nel cuore della città – dice Mauro Semonella, presidente della Podistica Peralto – quindi non solo una gara podistica di livello internazionale con uno dei percorsi più belli al mondo. Partenza e arrivo al Porto Antico cuore pulsante della città, attraversamento del più grande centro storico europeo, per non parlare dell’emozione di correre sulla sopraelevata, quasi come essere su un trenino panoramico per godere di tutte le bellezze della città”. Anche quest’anno la Mezza Maratona sarà possibile grazie a Regione Liguria, Camera di Commercio e Comune di Genova.

L’edizione 2018 sta già raccogliendo grande entusiasmo come dimostrano le iscrizioni già pervenute: 1500 alla Mezza – tenendo conto che il numero massimo di pettorali a disposizione sono 3000 – e oltre 1000 alla CorriGenova.

Le corse. La Mezza di Genova (21,097 km) ormai affermata a livello podistico internazionale come uno dei percorsi più suggestivi e affascinanti parte dal Porto Antico di Genova alle ore 9,30. Il percorso si snoda nel centro storico di Genova, che raccoglie alcuni tesori artistici. Superato il centro storico si arriva in piazza De Ferrari, il centro della città moderna, con il Palazzo Ducale e il Teatro Carlo Felice, e si scende lungo via XX Settembre verso il mare. Raggiunta la litoranea si corre verso levante sino al borgo marinaro di Boccadasse per poi rientrare verso la città, superando la fiera di Genova e imboccando la sopraelevata, che per un giorno sarà riservata solo ai podisti. Da essa si gode una vista panoramica unica sul porto di Genova, con l’elegante Stazione marittima, sul centro storico e sulle alture che incorniciano la città. Si percorre tutta sino a raggiungere Sampierdarena, per rientrare in sopraelevata e tornare al Porto Antico dov’è previsto l’arrivo.

La CorriGenova percorso di 13 km, una gara podistica non agonistica con partenza (ore 9,45) e arrivo dal Porto Antico per scoprire gli angoli più belli di Genova in un percorso che si snoda nel centro storico, sulla litoranea fino a Boccadasse per poi rientrare nel cuore della città.

La Family & Dog Run la camminata aperta a tutti, adulti, bambini e agli amanti del proprio cane! Lunga circa 3.5 km percorre il famoso centro storico di Genova risalendo per i caratteristici carrugi liguri per poi ridiscendere al mare. Partenza alle 10.