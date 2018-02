Gettavano mobili e materiale edile in discariche abusive: due denunciati dalla polizia municipale

Genova. Due discariche abusive scoperte e due persone denunciate dal reparto ambientale della polizia municipale di Genova dopo un blitz ieri nella zona di Camaldoli .

I vigili urbani sono entrati in azione grazie alle immagini delle telecamere posizionate in zona che hanno permesso di bloccare un trasgressore che gettava materiale edile di risulta in modo irregolare.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno poi identificato l’altro denunciato, questa volta per mobili vecchi abbandonati in zona non consentita. I due, dopo essere stati identificati dai vigili urbani, hanno ricevuto ciascuna una multa di seicento euro. Gli agenti hanno poi provveduto a far sgomberare e ripulire occupate dai rifiuti gettati.