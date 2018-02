Genovascherma: doppietta a Rapallo con Margherita Baratta e Gregorio Cirillo

Genova. Domenica 4 febbraio a Rapallo la prima prova regionale riservata alle categorie Allievi e Cadetti di spada si è conclusa col trionfo della Genovascherma, che ha conquistato la vittoria sia in campo maschile con Gregorio Cirillo che in campo femminile con Margherita Baratta.

Nella prova femminile Margherita Baratta ha superato in finale per 15-10 Marta Pagliarini (Cesare Pompilio) con Irene Viviani (Sant’Olcese) e Ionela Berdianu (Club Scherma Rapallo) sul gradino più basso del podio.

In campo maschile Gregorio Cirillo si è imposto per 15-12 su Francesco Perrotta (Club Scherma Rapallo); terzo posto per Ludovico Curio Galleani (Polisportiva del Finale Leon Pancaldo) e per Tommaso Baricelli (Sant’Olcese).