Genova. Il Genova Quinto B&B Assicurazioni chiude il girone di andata con l’undicesima vittoria in undici partite di campionato.

Questa volta a cedere il passo alle Piscine di Albaro è la Vela Nuoto Ancona, che non riesce a reggere l’urto dei biancorossi ed è costretta ad alzare ben presto bandiera bianca con il risultato di 11 a 1. Soddisfazione doppia per la società del presidente Giorgio Giorgi, dal momento che hanno giocato ben quattro elementi dell’Under 17 (Pensa, Cognatti, Baldineti e Villa) per sostituire fra gli altri gli squalificati Gitto e Boero.

“Per me è stata una grande emozione – commenta il tecnico Matteo Greco, che ha sostituito lo squalificato Gabriele Luccianti –. Soprattutto all’inizio, poi i ragazzi sono stati bravi a chiudere la partita velocemente, poi la partita si è fatta non dico rilassata ma tranquilla. Gabriele è stato bravissimo a preparare la partita e questo ha facilitato il mio compito, il fatto che ci fosse poi Marco Paganuzzi in tribuna è stato motivo di stimolo per tutti. La squadra ha vinto anche per lui. Finire il girone di andata con questi numeri significa che la squadra ha qualità, ora deve restare concentrata per le prossime partite“.