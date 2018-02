Genova. Il Genova Quinto B&B Assicurazioni suona la nona sinfonia: al termine di una vera e propria battaglia, i biancorossi riescono ad avere la meglio per 4 a 1 sulla Rari Nantes Camogli e centrano la nona vittoria in altrettante partite del campionato di Serie A2 girone Nord, rimanendo in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Partita maschia, combattuta, tirata: vantaggio del Camogli con Beggiato, replica Gitto nel primo tempo. Seconda frazione a reti inviolate, poi ancora Gitto e una doppietta di Gavazzi fra terzo e quarto tempo regalano il successo alla squadra allenata, stante la squalifica di Gabriele Luccianti, da Lorenzo Marino.

“Partita difficile, lo sapevamo visto che era un derby – commenta Marino –. Dedichiamo la vittoria a Peo Castagnola, a lungo presidente del nostro club, che è scomparso in settimana, e anche a Gabriele Luccianti, che sta sostituendo egregiamente Marco Paganuzzi e ha pagato con la squalifica lo stress di questo inizio di stagione. È mancato tantissimo oggi, la squadra è stata un po’ nervosa ma i ragazzi sono stati bravi, ci hanno creduto sino in fondo. Sabato prossimo con la Crocera sarà di nuovo una gara difficilissima, loro sono ben attrezzati e lo stanno dimostrando. Rispetto a oggi ci vorrà ancora più grinta, più calma, più determinazione, ma sono certo che ancora una volta daremo tutto”.