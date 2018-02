Genova Calcio, Simone Romei: “Abbiamo interpretato al meglio la gara, per la seconda piazza ci siamo anche noi”

Rapallo. La Genova Calcio, travolge (5-1) il Rapallo, portandosi ad un punto dalla Sammargheritese, seconda in classifica.

Sentiamo che ne pensa Simone Romei, visto che, con i suoi compagni, si era trovato addirittura, sotto di una rete.

“Abbiamo faticato ad inizio gara, anche per il cambio del modulo di gioco (ndr, 4-2-3-1, al posto del classico 4-3-3) – afferma Romei – il Rapallo, a dispetto di una classifica non ottimale, ha in squadra alcuni giocatori di spessore, che hanno iniziato la gara a spron battuto. Siamo stati bravi a non farci prendere dall’affanno e a ribaltare il risultato, con calma e raziocinio e soprattutto voglia di ottenere la vittoria. Ad un certo punto, abbiamo cambiato marcia e prima della fine del primo tempo, ci saimo portati sul 2-1 a nostro favore”.

“Nei secondi quarantacinque minuti di gioco, loro si sono disuniti, mentre noi siamo cresciuti sul piano del gioco e approfittando degli spazi che ci hanno concesso, li abbiamo colpiti più volte, terminando il match 5-1″.

Siete ad un punto dalla Sammargheritese, seduta sul secondo gradino della graduatoria, che porta agli spareggi nazionali per salire in Serie D…

“Vero, la lotta per arrivare a questo traguardo, è ancora riservata a parecchie squadre, come Samm, Rivarolese, Imperia, Vado e noi stessi della Genova Calcio… Non sarà facile prevalere su queste corazzate, ma non lasceremo nulla di intentato per centrare l’obiettivo”