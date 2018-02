Genova in attesa del “sottozero”: spargisale pronti, municipale in allerta, predisposti letti per senza dimora

Genova. In previsione dell’ondata di freddo attesa per i prossimi giorni il Coc, centro operativo comunale, si è oggi riunito alle 12e30 per predisporre una serie di azioni di prevenzione dei disagi per la popolazione.

Il Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria non ha previsto al momento sul territorio del Comune di Genova alcuna allerta neve, ma il quadro meteorologico mostra la discesa di una massa d’aria fredda a partire dalla giornata di domenica 25 febbraio e un conseguente brusco abbassamento delle temperature che potrà continuare fino alla giornata di mercoledì 29 febbraio.

Amiu è stata allertata per un eventuale passaggio di mezzi spargisale nelle zone collinari nelle zone collinari. I municipi sono stati allertati per eventuali interventi di “salatura” sui percorsi pedonali di competenza e negli spazi prospicienti edifici pubblici di competenza municipale e/o aperti al pubblico e relativi percorsi di accesso. Se necessario potranno avvalersi della collaborazione dei volontari di Protezione Civile.

La polizia punicipale compirà sopralluoghi mirati con le pattuglie in servizio nelle zone collinari e potrà implementare i controlli con ulteriori pattuglie nei prossimi giorni, in base all’aggiornamento della situazione meteo.

Sono state contattate le associazioni del territorio che collaborano con il Comune per il piano di accoglienza delle persone senza fissa dimora per un totale di 153 posti letto disponibili (Vico Stoppieri, Villa San Teodoro, Casetta salita N. S. del Monte, Auxilium, Clinica chirurgica San Martino, Asilo notturno Massoero).

Per iscriversi al servizio gratuito di allerta meteo inviare un sms dal proprio cellulare con il testo “allertameteo on” al numero 3399941051, oppure effettuare l’iscrizione on line su http://segnalazionisms.comune.genova.it.