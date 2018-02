Fuga di gas, chiusa via del Canto: intervento di pompieri e polizia municipale

Genova. Allarme a Pontedecimo per una fuga di gas. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno provveduto a chiudere un tratto di via Del Canto e piazza Pontedecimo, con inevitabili disagi per la viabilità.

Alcuni operai al lavoro in un cantiere stradale avrebbero inavvertitamente provocato la rottura di una tubatura del gas.

Si sta procedendo alla messa in sicurezza della zona. Al momento non risultano abitanti sfollati.