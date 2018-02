Freddo, la comunità di Sant’Egidio raccoglie coperte per i senzatetto

Genova. La comunità di Sant’Egidio ha organizzato una raccolta di coperte per aiutare i senza fissa dimora ad affrontare il freddo di questi giorni. “Non lasciamo solo chi è senza casa” è il nome dell’iniziativa che i volontari hanno lanciato in questi giorni di emergenza freddo per fare una “raccolta straordinaria di coperte per proteggere chi vive per strada”.

Per l’occasione sono stati approntati alcuni centri di raccolta ai quali chi lo vorrà potrà portare plaid, coperte e indumenti pesanti che verranno distribuiti dai volontari della comunità. Sono già operativi i centri di raccolta del centro di Bolzaneto e di Albaro. “Con l’arrivo del freddo, solitamente si risveglia la sensibilità dei genovesi” afferma Sergio Casali della Comunità di Sant’Egidio.

“Per questo – aggiunge – speriamo di poter ripetere l’esperienza dello scorso anno quando i genovesi hanno risposto con sollecitudine e con generosità alla nostra richiesta”. Questo perché, prosegue, “nonostante l’impegno del Comune, delle cooperative e delle associazioni, in questi giorni sono ancora circa una quarantina coloro che trascorrono le notti fuori. Persone che i nostri volontari incontrano quotidianamente per portare loro cibo e conforto”.