Fincantieri, l’ad Giuseppe Bono batte il tempo sul “ribaltamento a mare”

Genova. “Noi abbiamo lavoro ancora fino al 2023-2024 e abbiamo bisogno che, almeno una parte delle opere per il ribaltamento a mare, sia fatta prima”. Lo dice l’amministratore delegato di Finacantieri, Giuseppe Bono, oggi pomeriggio a Genova a margine della firma con Regione Liguria e sindacati dell’accordo su formazione e lavoro.

“Non è un aut aut ma pongo sul tavolo delle questioni. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Abbiamo rifatto il progetto perché nel frattempo sono cambiati i tempi e vogliamo rendere il cantiere di Sestri Ponente più flessibile per dargli maggiori opportunità per il futuro. Se non ci prepariamo a raccogliere le future opportunità che il mercato offrirà, sarà difficile mantenere la continuità del lavoro”.

E’ l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Edoardo Rixi, a ricordare lo stato dell’arte. “Vorremmo fare un progetto più avveniristico che permetta in futuro al cantiere di poter lavorare contemporaneamente su due navi di grandi dimensioni”. Per avviare il ribaltamento sono necessarie però alcune opere preventive che riguardano la messa sicurezza di Sestri ponente e del rio Molinassi, su progetto del Comune di Genova, per cui sono già a disposizione 40 milioni. Poi si passerà alle opere a mare che dovranno essere bandite dall’Autorità portuale: tuttavia, al momento anche per quelle sono pronti ulteriori 40 milioni, sufficienti per il vecchio progetto ma non per l’ampliamento degli orizzonti richiesto dall’azienda e condiviso dalla Regione”.