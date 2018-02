“Fateci lavorare”, presidio dei “maestri” di domani in via Assarotti

Genova. Domani, giovedì 15 febbraio, a partire dalle 15 presso l’ufficio scolastico regionale di via Assarotti si terrà un presidio dei diplomati magistrali e laureati in scienze della formazione primaria.

L’iniziativa promossa da Flc Cgil si terrà nelle principali piazze italiane ed è organizzata per rivendicare l’apertura immediata di un tavolo di confronto per definire una soluzione politica che coinvolga diplomati magistrali e laureati in scienze della formazione primaria e consenta l’accesso all’assunzione a tempo indeterminato.

Tra le richieste, nuovi investimenti sulla primaria e sull’infanzia, per il ripristino del tempo scuola e l’introduzione del potenziamento sulla scuola dell’infanzia; l’abolizione del comma 131 della Legge 107/2015, che umilia i lavoratori e penalizza chi supera i 36 mesi di servizio nella scuola.