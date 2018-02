Farmaci salvavita dopo il ricovero non più in ospedale ma nella farmacia sotto casa

Genova. Prende il via proprio nel giorno dell’allerta neve – un giorno in cui più che mai i cittadini hanno difficoltà a spostarsi da casa – la sperimentazione nata da un accordo tra Regione Liguria, Asl e farmacie, pubbliche e private.

Il duplice obbiettivo dell’intesa: facilitare la vita dei pazienti dimessi da un ricovero ospedaliero, consentendo, con la ricetta del servizio sanitario, il ritiro gratuito delle medicine ‘salvavita’ direttamente nella farmacia sotto casa anziché esclusivamente in ospedale, nell’ottica di una sanità sempre più a chilometro zero, riducendo al contempo gli sprechi, grazie a procedure uniformi adottate da tutte le Asl, al monitoraggio informatizzato in tempo reale delle giacenze e alla centralizzazione degli acquisti e del magazzino.

La sperimentazione della distribuzione per conto (DPC) dei farmaci (quelli classificati “A-PHT”) riguarderà le 584 farmacie convenzionate: il progetto durerà un anno. In sostanza, il provvedimento determinerà meno spostamenti e meno perdite di tempo per i cittadini, senza ticket in più o costi aggiuntivi, oltre a benefici per il sistema, con una riduzione degli sprechi e un miglior utilizzo delle risorse, che potranno essere reinvestite per migliorare e implementare i servizi.

La sperimentazione, che permetterà una riduzione dei farmaci mancanti e scaduti grazie al monitoraggio informatizzato in tempo reale delle giacenze, va anche incontro ad alcuni appunti sollevati dalla Corte dei Conti all’ente di De Ferrari in tema di sprechi sanitari.

Riduzione delle scorte giacenti nei magazzini del servizio sanitario grazie alla centralizzazione del magazzino.

La valutazione della dimensione degli aspetti economici è stata affidata all’Università degli Studi di Genova, per la professionalità e la terzietà garantite.