Faceva parte dell’esercito, si rivolge al Tar per avere il porto d’armi e ci riesce

Genova. Grazie a un regio decreto del 1940 con norme in origine quasi interamente dettate a favore degli appartenenti alla disciolta milizia fascista, un alto ufficiale dell’Esercito italiano ha ottenuto dal Tar della Liguria l’annullamento degli atti con cui la Prefettura di Genova gli aveva negato l’autorizzazione al porto di un’arma individuale non di tipo da guerra.

L’ufficiale – come risulta dagli atti presentati per il ricorso accolto dal Tar – ha documentato di essere in servizio permanente nell’esercito italiano, di avere partecipato a missioni all’estero, facendo presente di sentirsi in pericolo “a seguito delle informative ricevute dalle forze armate che richiamano l’attenzione sui rischi di attacchi al personale militare in divisa e in borghese”.

“Il collegio deve condividere quanto lamentato dal ricorrente nella parte in cui lamenta la violazione dell’articolo 75 del Regio Decreto 635 del 1940 – spiega il Tribunale amministrativo: nelle motivazioni della sentenza – Si tratta di una disposizione in origine quasi interamente dettata a favore degli appartenenti alla disciolta milizia fascista, ma nell’ultimo comma essa prevede che gli ufficiali in servizio permanente delle forze armate possano chiedere e ottenere l’autorizzazione al porto di rivoltella, sia quando vestono la divisa sia quando sono in abiti civili”.

Il Tar precisa: “La norma è formulata nel senso che non si tratta di un diritto assoluto, ma si osserva che l’ampiezza della previsione induce ad affermare che l’eventuale diniego a tale istanza deve essere fondato su situazioni personali ostative”.

La Prefettura, invece, ha “considerato l’interessato alla stregua di ogni altro cittadino, e non ha tenuto conto della pur datata norma regolamentare denunciata e dell’appartenenza del richiedente alle forze armate”. Il Tar ha disposto l’obbligo dell’amministrazione di “ripronunciarsi tenendo conto della norma citata e delle risultanze dell’istruttoria che verrà condotta”.