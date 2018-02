Evento del Pd in una sala municipale: critiche da Forza Italia. Il segretario Pandolfo replica: “Centro destra fa campagna elettorale con il sindaco”

Genova. Botta e risposta tra Forza Italia e Pd a Tursi a proposito dell’utilizzo delle sale pubbliche per la campagna elettorale. Lilli Lauro in una nota ha attaccato il Pd sull’utilizzo della sala municipale di piazza Manzoni, che ha ospitato ieri un appuntamento elettorale di Pippo Rossetti: “Il presidente del Municipio Massimo Ferrante sta utilizzando un luogo istituzionale come se fosse casa sua – dice Lauro – Sono molti bravi questi signori della sinistra a dare lezioni di rispetto e moralità a tutti, ma poi quando si tratta di loro ci sono sempre delle eccezioni. La sala è stata regolarmente pagata ma c’è da di dire che al di là di leggi e regolamenti, nessuno dei candidati del centro destra, siano essi consiglieri comunali, regionali o assessori, si sarebbe mai sognato di occupare uno spazio istituzionale per farsi campagna elettorale”.

Pronta arriva la replica del pd che oltre a ribadire il pieno rispetto dei regolamenti comunali nell’utilizzo delle sale pubbliche definisce per bocca del segretario provinciale Alberto Pandolfo inopportune le critiche del centro destra: “Non possiamo non giudicare inopportune questo tipo di critiche – commenta Pandolfo – visto che arrivano da chi ha utilizzato non solo una sala, bensì un’istituzione tutta, come un intero municipio, il Centro Ovest, per fare la campagna elettorale da quando ha nominato un Commissario che poi non si è rivelato tale perché è diventato il candidato Presidente del Municipio”.

Il riferimento istituzionale è al sindaco di Genova Marco Bucci “la cui faccia in queste settimane è apparsa sugli autobus cittadini accanto ai candidati di centro destra” chiarisce Pandolfo.

Inoltre il segretario del Pd invita “la maggioranza ad ottemperare le mozioni approvate in consiglio in cui viene specificato che le sale pubbliche devono essere concesse solo da chi rispetta i principi della costituzione e della democrazia visto che nello stesso municipio Bassa Valbisagno c’è al momento una richiesta di una sala da parte di Casapound”.