+Europa con Emma Bonino, presenta la squadra: “Impegno a costituire Stati uniti europei”

Genova. “Ognuno dei nostri candidati oggi stipula l’impegno con il Movimento Federalista Europeo a portare avanti, in caso di elezione, il processo di integrazione europea in vista della costruzione degli Stati Uniti d’Europa”.

Alessandro Chelo, candidato alla Camera per +Europa con Emma Bonino, spiega così la forma del documento sottoscritto da tutti i candidati. Un impegno forte nei confronti dell’Europa che, spiegano sembra abbastanza al margine del dibattito ma che, per questo movimento, è tema centrale. “Stiamo cercando di far capire, proprio attraverso i temi europei – spiega Giulia Crivellini, candidata alla Camera – l’Italia può essere più forte solo in un’Europa più forte”.

I candidati di +Europa, tutti provenienti dalla società civile, rappresentano le tre anime di questa formazione. Quella radicale di Emma Bonino, quella di Forza Europa con Benedetto Della Vedova è quella del Centro Democratico, di Bruno Tabacci.

“Credo che la nostra squadra possa rappresentare in valore aggiunto nella coalizione di centrosinistra – conclude Crivellini – proprio perché ha capacità ed esperienze politiche diverse ma unite dall’obiettivo comune dell’Europa”.

A firmare il documento di impegno “Per un’Europa federale – le responsabilità dell’Italia”, messo a punto dal Movimento Federalista Europeo, anche il candidato del Partito Democratico, Pippo Rossetti.