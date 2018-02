Ermal Meta atteso domani a Genova, firmacopie per nuovo cd

Genova. Dopo il trionfo di Sanremo in coppia con Moro, arriva Ermal Meta a Genova per firmare copie del suo nuovo cd “Non abbiamo armi”. Ogni cd acquistato dà diritto a un pass.

Il cantautore è atteso domani, lunedì 19 febbraio alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli a Genova (via Ceccardi). Meta incontrerà il pubblico per un firmacopie. Acquistando il cd Non abbiamo armi presso la Feltrinelli Genova, si potrà ricevere il pass per avere accesso prioritario.

Il disco, diretto successore di Vietato Morire pubblicato a febbraio del 2017, è anticipato da “Non mi avete fatto niente”, la canzone che ha trionfato a Sanremo 2018 con Fabrizio Moro.