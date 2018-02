Entra in un negozio per rubare un paio di occhiali, finisce in carcere per scontare altra pena

Genova. E’ entrato nel negozio per rubare gli occhiali da sole insieme a un complice ed è finito a Marassi perché doveva scontare una pena. E’ successo in viale Brigate Bisagno nel tardo pomeriggio.

Si sono presentati entrambi in un negozio di ottica e, mentre uno distraeva la commessa, l’altro rubava 5 paia di occhiali da sole per un valore di 700 euro riuscendo a guadagnare la fuga.

Il complice, rimasto all’interno del negozio e controllato dai poliziotti arrivati immediatamente, è stato trovato in possesso di uno strumento per togliere le placche antitaccheggio in acciaio. E’ stato denunciato.

Inoltre, a suo carico risultavano due rintracci emessi dai Tribunali di Roma e Venezia per l’esecuzione della carcerazione di un periodo complessivo di 8 mesi e 15 giorni per reati contro il patrimonio. Per il 52enne rumeno si sono aperte le porte del carcere di Marassi per l’esecuzione della pena.