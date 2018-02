Elezioni, il Pd sfida Burian con una festa finale all’aperto. E fa pace con Crevari: tornano le focaccette

Genova. Forse soltanto gli estimatori del genere ricorderanno quella che era stata una delle più sapide querelle estive, ovvero lo strappo della sezione di Crevari dalla festa dell’Unità del Pd a Caricamento, strappo politico che però aveva avuto un effetto gastronomico: la sezione di Crevari è quella che da anni si occupa di preparare, friggere e distribuire le famose “focaccette di Crevari”.

La questione era stata poi risolta con un escamotage terminologico. Le focaccette vennero inserite comunque nel menù ma con la denominazione “focaccette del ponente”.

Lo strappo, in vista delle elezioni del 4 marzo, è stato definitivamente ricucito perché le focaccette di Crevari saranno tra gli elementi caratterizzanti della festa di fine campagna elettorale del Pd di Genova. La chiusura è organizzata per venerdì 2 marzo dalle 18 in poi in piazza Matteotti con candidati e cittadini. I “dem” sono l’unico soggetto politico ad aver organizzato la chiusura di campagna all’aperto e dalla segreteria provinciale non si nasconde una certa preoccupazione per quelle che potrebbero essere le condizioni meteo.

Oltre al classico comizio, e alle focaccette – offerte gratuitamente dai volontari – sarà presente lo stand di un birrificio artigianale locale (gli alcolici saranno però a pagamento).

“Quella che stiamo per concludere – dice Alberto Pandolfo, segretario PD Genova – è stata una campagna elettorale breve, ma davvero intensa, per i candidati e i volontari che con generosità si sono messi a disposizione. Abbiamo percorso strade e piazze per incontrare i cittadini, raccontare quello che abbiamo fatto in questi anni di Governo e spiegare le nostre proposte per il futuro di Genova, della Liguria e del Paese. Venerdì concluderemo insieme questa maratona e poi l’augurio di buon voto a tutti”.