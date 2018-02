Elezioni, l’M5S ligure ribalta sugli avversari la vicenda dei mancati versamenti: “Ecco l’Iban per Paita e Rixi”

Genova. “Lancio sfida a tutti i candidati degli altri partiti che dovessero essere eletti in parlamento, a partire da Raffaella Paita e Edoardo Rixi, a tagliarsi gli stipendi come abbiamo fatto noi e a versarli sul fondo per la nascita di nuove imprese”. Matteo Mantero, parlamentare uscente che sarà capolista al Senato per il Movimento 5 Stelle, durante la presentazione dei candidati ribalta la polemica di questi giorni, sulle mancate restituzioni da parte di alcuni eletti del movimento, per un totale di 1 milione e mezzo su 23 milioni versati.

Mantero (che già ieri a Genova24 aveva mostrato l’estratto conto in diretta Facebook) con un gesto plateale alza un cartello con il numero Iban del conto dove i parlamentari fanno i loro bonifici. “Sono orgoglioso delle nostre restituzioni – spiega Mantero – solo in Liguria noi parlamentari abbiamo versato quasi 500 mila euro grazie ai quali sono state create 110 nuove aziende – dice – gli altri partiti non hanno versato nulla e noi li invitiamo a dimezzare i loro stipendi come abbiamo già fatto noi in questi anni”.

Ad accorgersi gare il tema anche Alice Salvatore, capogruppo del Movimento in Regione Liguria. “In Liguria non abbiamo avuto nessun caso relativo a bonifici non effettuati – spiega – ma questo mette in evidenza, purtroppo, la natura umana. Qualcuno che ha sbagliato e si è preso gioco del sistema c’è stato ma sono una parte minimale. Questo, però, ha fatto emergere con forza la notizia che noi, ogni mese, ci tagliano gli stipendi e versiamo dai duemila ai tremila euro sul fondo pubblico di garanzia per le piccole e medie imprese. Noi in Regione abbiamo versato 145 mila euro e altri 78 mila, ora stiamo accantonando una nuova tranche”.

Salvatore non manca di polemizzare con i tempi di uscita della notizia. “Nel ministero chi aveva queste informazioni ha scelto di far uscire la notizia quando poteva essere utile per danneggiare il Movimento. Ma adesso i cittadini sanno che noi siamo come Robin Hood e restituiamo i soldi alla cittadinanza, mentre il trend è quello di rubare”.