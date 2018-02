Elezioni: Casapound, venerdì la presentazione dei candidati in un hotel di Albaro

Genova. A poco più di due settimane dal giorno del voto, anche il movimento di estrema destra Casapound presenta Genova i propri candidati al Senato e alla Camera.

La sede dell’incontro, alle 17e30, non sarà la sede dell’associazione in via Montevideo, ma l’hotel Rex di via De Gaspari nel quartiere di Albaro. Ancora incerta la presenza, a Genova come già è avvenuto nei giorni scorsi a Imperia, del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano.

Dopo la raccolta firme, Casapound ha stilato le sue liste: in Liguria i candidati del collegio plurinominale “Camera Liguria 1” saranno Luciano Chiarenza, Silvia Pastorino, Daniel Salis, Antonella Garavello. Al collegio uninominale, a Genova ci sarà Josephine Donzello. “Camera Liguria 2” vedrà candidati nel plurinominale Silvia Pastorino, Marco Mori, Josephine Donzello, Pietro Saturno mentre nei collegi uninominali toccherà a Davide Cappai (Genova San Fruttuoso) e Antonella Garavello (Genova Rapallo). Al Senato i tre candidati al collegio plurinominale saranno Andrea Lombardi a Savona, Manuela Leotta a Genova, Savero Polizzi per Genova e la Spezia; al collegio uninominale saranno invece Manuela Leotta, Fersido Censi e Maria Grazia Baracco.