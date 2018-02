Rapallo. Relativamente ai provvedimenti arbitrali di domenica scorsa, questa settimana il giudice sportivo ha squalificato dieci calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Romano Camicioli (Rapallo) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso “perché colpiva violentemente con una manata il volto di un giocatore avversario”. Tre giornate di stop anche per Federico Sangineti (Rapallo), espulso “perché, a gioco fermo, spintonava violentemente un giocatore avversario”.

Stefano Cagliani (Busalla), Nicolò Porrata (Sestrese), Riccardo Secondelli (Molassana Boero) sono stati fermati per due turni.

Una gara di squalifica è stata comminata a Filippo Gambarelli (Sammargheritese), Alessandro Terminello (Fezzanese), Federico Caroglio (Genova Calcio), Giuseppe Giglio (Imperia), Michele Mamone (Ventimiglia).

La classifica marcatori dopo 18 giornate:

18 reti: Daddi (Imperia).

17 reti: Mura (Rivarolese).

13 reti: L. Corvi (Fezzanese), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre).

12 reti: Salzone (Ventimiglia).

11 reti: S. Romei (Genova Calcio), Zunino (Pietra Ligure).

10 reti: Lobascio (Serra Riccò), Mengali (Vado).

9 reti: Lorenzini (Fezzanese), Maggiore (Fezzanese).

8 reti: Anselmo (Pietra Ligure), Marrale (Sammargheritese).

7 reti: Alvisi (Valdivara 5 Terre), Di Pietro (Vado), Sanci (Imperia), Donati (Molassana Boero).

6 reti: Liguori (Sestrese), S. Cilia (Sammargheritese), Sighieri (Rivarolese).

5 reti: Gaggero (Albenga), Baudi (Fezzanese), Baracco (Pietra Ligure), Gambarelli, Belfiore (Sammargheritese), S. Cagliani, Compagnone, Dieci, G. Cotellessa (Busalla), Chiarabini (Rivarolese).

4 reti: Nelli (Rapallo), Trotti (Ventimiglia), Costa (Molassana Boero), De Persiis (Sestrese), Calcagno (Albenga), Galiera (Ventimiglia), Ilardo, Venturelli (Genova Calcio), Oliviero (Rivarolese), Rovere (Pietra Ligure), Piovano (Vado).

3 reti: Casagrande (Moconesi Fontanabuona), Facello (Pietra Ligure), Felici (Ventimiglia), Marasco, M. Rossi (Rapallo), G. Cilia (Sestrese), Re, N. Morando (Serra Riccò), Licata, Antonelli (Albenga), Guidotti (Molassana Boero), Mozzachiodi (Valdivara 5 Terre), Cupini, Zavatto (Fezzanese), Vagge, Metalla (Vado).

2 reti: Lipani, Lo Stanco (Sestrese), Poggioli, M. Montecucco (Serra Riccò), P. Oneto, Criscuolo (Moconesi Fontanabuona), Centino, Bottino (Pietra Ligure), Ymeri, Giglio, Castagna (Imperia), Cafferata (Molassana Boero), Mortola, Chiapperini (Sammargheritese), Mosto (Rapallo), El Caidi, Ortelli (Valdivara 5 Terre), A. Rocca, Pastorino, Revello, Perlo (Albenga), Morabito, Garrasi (Rivarolese), Lunghi (Fezzanese), Del Nero, Francesconi (Vado), Cafournelle (Ventimiglia), Arnulfo (Busalla), Sassari, Camoirano (Genova Calcio).

1 rete: Laera, Ambrosini (Imperia), Job, Ferrante, Parodi, Piroli, Liguori (Sestrese), Cargioli, Terminello, De Martino, Gavini (Fezzanese), Grasso, Nuti, A. Naclerio, Garibotti, Ejalonibu, Iroanya (Valdivara 5 Terre), Dell’Ovo, Sanguineti, Duranti, Galluzzo, Giambarresi, Pannone, Quattrone, Ferrarotti (Moconesi Fontanabuona), M. Romei, Mancini, Caramello (Molassana Boero), Puddu, Rossi (Pietra Ligure), Gallio, J. Signorini, Maucci, Cagnazzo, Neirotti (Sammargheritese), Simonetti, Pira, Badoino, Andreis, Caredda (Albenga), Murtas, Bortolini, Ottoboni (Busalla), Traverso, Cappannelli, Tangredi, Digno (Genova Calcio), F. Ghirlanda, Napello, Carbone, Sanguineti, Michi, Maffei, Marchi (Rapallo), Majorana, Varvicchio, Ciccia, Sardu (Serra Riccò), Ferrara, Buono, Eretta (Vado), A. Rea (Ventimiglia), Malatesta, Memoli, Donato, Sangiuliano (Rivarolese).

Autoreti: Giglio (pro Sammargheritese), Ottoboni (pro Fezzanese), F. Burdo, Pinna (pro Pietra Ligure), Danio (pro Busalla), Forlani (pro Sestrese), Salvarezza (pro Sestrese), Boccardo (pro Ventimiglia).